'Doutor Bumbum' e mãe foram suspeitos por morte do namorado dela em 1997

O médico Denis Furtado e a mãe, Maria de Fátima, em vídeo publicado no Facebook dele. Crédito: Reprodução

O médico Denis Furtado, preso anteontem, junto da mãe, Maria de Fátima Furtado, pela morte, no último domingo, da bancária Lilian Calixto, após um procedimento de aumento dos glúteos, já esteve envolvido em outra investigação de homicídio. Ele e mãe foram considerados suspeitos da morte, em 1997, de José Roberto Camillo Monteiro, companheiro de Maria Fátima, segundo o site de notícias G1. A Polícia Civil chegou a pedir o indiciamento da dupla pela morte de Monteiro, baseado em contradições encontradas nos depoimentos de Denis, conhecido como Doutor Bumbum, e Maria de Fátima, mas a investigação não foi à frente.

CRIME PRESCREVEU

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o processo consta como arquivado, a pedido do Ministério Público (MP-RJ), em 4 de agosto do ano passado, mais de 20 anos após o assassinato — prazo em que o crime prescreve. Segundo o TJ, o MP considerou que a investigação policial não avançou o suficiente para que fosse feita uma denúncia contra o médico e sua mãe.

Monteiro foi morto, com um tiro na cabeça, em 12 de março de 1997, dentro da casa que dividia com Maria de Fátima, Denis e um filho, no Recreio dos Bandeirantes. Após ouvir várias testemunhas, o detetive José Carlos Faria da Costa pediu, em 1999, o indiciamento do médico e da mãe. Em seu relatório, o policial afirmou que os dois teriam praticado o crime para obter vantagem financeira com os golpes que a vítima aplicava.

Na época do crime, Denis tinha 24 anos e ainda não era conhecido como Doutor Bumbum, título com o qual hoje se apresentava em redes sociais. Apesar de fazer questão de dizer, no site em que divulgava seu trabalho, que tinha muita experiência, com mais de nove mil bioplastias realizadas, o médico era sucinto sobre seu currículo. Ele não informava ter se formado na Universidade de Nova Iguaçu (Unig), após ter cursado também a Universidade Severino Sombra, em Vassouras. Preferia mencionar apenas os três cursos de pós-graduação que teria realizado, na Instituição Brasileira de Ensino (Isbrae), na Barm (Brasil American Academy for Integrative e Regenerative Medicene) e na Associação Internacional de Medicina Estética (Asime).

MEC NÃO RECONHECE CURSOS

Reportagem do site da BBC News Brasil, publicada ontem, mostrou que a Barm e a Assime, onde Denis dizia ter se especializado em modulação hormonal e medicina estética, respectivamente, não são credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC) para oferecer cursos de pós-graduação. Na sua página na internet, a Barm disponibiliza, de acordo com a BBC News Brasil, apenas um módulo online, sem informações sobre a duração do curso, ou valores.

Apesar de a pós-graduação da Isbrae ser reconhecida pelo Ministério da Educação, ela também não poderia constar no currículo do médico. Segundo a instituição, Denis chegou a se matricular no curso, mas o abandonou na metade do caminho.

Ontem, em depoimento à polícia, Denis reconheceu não ter especialização em cirurgia plástica. Ele alegou ainda não saber que precisava ter registro no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para atuar na cidade. O médico tinha licença para trabalhar em Goiás e no Distrito Federal, mas, anteontem, o registro dele na capital foi cassado pelo conselho local. A entidade informou que o processo segue em sigilo, e que ainda cabe recurso junto ao Conselho Federal de Medicina.

RELEMBRE O CASO

A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, morreu no domingo, após passar por um procedimento estético na cobertura do médico Denis Cesar Barros Furtado, na Barra da Tijuca. No sábado, Lilian saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, rumo ao Rio, onde Denis aumentaria seu glúteo usando PMMA, polimetilmetacrilato, uma substância sintética.

Ela pagou R$ 20 mil para ganhar os contornos que sempre desejou, mas passou mal logo depois da intervenção e foi levada pelo próprio Denis e pela mãe dele para o Hospital Barra D’Or. Imagens de câmeras do hospital mostram Lilian numa cadeira de rodas, aparentando mal-estar. Ela morreu por volta de 1h de domingo. No domingo à noite, agentes da 16ª DP estiveram perto de prender Denis, que, no entanto, conseguiu fugir com a mãe. A namorada dele que atuava como secretária, foi presa. Tudo graças ao taxista que levou Lilian até a casa de Denis, cujo papel é considerado decisivo na elucidação do caso. Foi ele o primeiro a notar que algo havia dado errado quando, no sábado à noite, estranhando a demora da passageira, ligou para o celular dela e quem atendeu foi Denis. O médico desceu do prédio e lhe deu R$ 300 para que fosse embora, alegando que ainda demoraria. Desconfiado, ele permaneceu e pôde ver Denis saindo coma paciente para levá-la ao hospital. Ele ligou então para uma amiga de Lilian.

Não foi a única ação do motorista. No domingo, ao ser chamado pela namorada de Denis, que queria entregar-lhe objetos pessoais de Lilian, ele chamou a polícia que o acompanhou. Foi quando Renata foi capturada. Denis escapou da sala que usa como endereço de consultório — mas que tem registro de salão de beleza. Na fuga, derrubou até uma cancela do shopping.

Conhecido como "Doutor Bumbum", Denis, de 45 anos, tem sete anotações em sua ficha criminal. Uma delas, de 1997, é por homicídio e foi feita quando o médico tinha 24 anos, segundo a delegada Adriana Belém, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). A polícia ainda busca a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, de 24. Além de auxiliar o médico, Rosilane também trabalhava como empregada doméstica para ele, de acordo com a polícia. Ela foi indiciada junto com o médico, sua mãe e a namorada, por homicído qualificado e associação criminosa.



